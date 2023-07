Taranto: Accordo con Cianci, si attende solo ufficialità

Il Taranto è molto vicino all’ingaggio di Pietro Cianci. L’attaccante classe 1996, nelle ultime due stagioni in forza al Catanzaro, avrebbe raggiunto l’accordo con il presidente Massimo Giove su base biennale. Le parti sono vicinissime, si attende solo l’ufficialità.

L’approdo in riva allo ionio del centravanti nativo di Bari rappresenta un vero colpo per il reparto offensivo. Tanta esperienza Cianci, reduce da una promozione trionfale proprio con il Catanzaro. In maglia giallorossa, nella passata stagione Cianci ha segnato 7 reti su 34 gare disputate.

