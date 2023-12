Bitonto, Anna Rosa Tarantino sei anni dopo

BITONTO – Sono passati sei anni da quel 30 dicembre 2017, quando dalle 7.30 del mattino ci furono ben quattro sparatorie a Bitonto. L’ultima in via Le Martiri portò via Anna Rosa Tarantino, l’anziana donna di 84 anni che fu vittima innocente di un omicidio di mafia. La donna si trovò tra il fuoco incrociato della guerra di mala tra i clan Conte e Cipriano per il dominio sulle piazze di spaccio della cittadina del nord Barese. Diciassette i colpi di pistola esplosi che non le lasciarono scampo. Dopo sei anni, il ricordo di quel tragico episodio è ancora vivo nella memoria dei bitontini che anche quest’anno hanno voluto omaggiare l’84enne con la deposizione di un omaggio floreale ai piedi della targa posizionata in via Porta Robustina, a perenne memoria del drammatico evento costato la vita all’anziana donna.

