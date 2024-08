Bitonto, agguato in casa di un 39enne ai domiciliari

BITONTO – Era ai domiciliari nella sua abitazione quando è stato raggiunto da un gruppo di cinque persone per un agguato. È accaduto nel pomeriggio di martedì a Bitonto, nel Barese, nella centralissima via Repubblica. L’uomo, un 39enne ha subito un agguato da un gruppo di cinque uomini incappucciati che avrebbero esploso contro alcuni colpi di pistola. Stando a una prima ricostruzione, i malfattori sarebbero saliti nel condominio e, sfondata la porta di casa del 39enne, avrebbero esploso alcuni colpi all’indirizzo dell’uomo che è rimasto ferito ad una spalla. Dopo l’agguato i cinque sono fuggiti, dileguandosi per le vie del centro. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e l’ambulanza del 118. L’uomo è sceso dall’abitazione sulle sue gambe ed è stato portato nel vicino ospedale San Paolo di Bari. Alle indagini procedono gli agenti del commissariato di Bitonto ed è intervenuta anche la scientifica per rintracciare eventuali tracce lasciate dai banditi. I poliziotti estrarranno le immagini di videosorveglianza della zona e dalle numerose attività commerciali nei dintorni, per cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento alcuna pista è esclusa. Intanto il primo cittadino, Francesco Paolo Ricci, in un post sui suoi canali social annuncia: “Ho scritto al ministro Piantedosi senza aver alcun riscontro ma continueremo a chiedere un deciso intervento da parte del Governo”.

