BISCEGLIE – Il rifinanziamento del fondo nazionale di sostegno all’affitto, interventi strutturali per ridurre il peso di affitti e mutui e un piano con finanziamenti statali e regionali certi e continuativi per aumentare il numero degli alloggi pubblici. Sono alcuni dei punti contenuti nella petizione del Sunia sottoscritta dal Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano per impegnare il Governo Nazionale a contrastare l’emergenza abitativa. Il documento, firmato anche da altri primi cittadini del territorio e in tutta Italia, sarà consegnato ai Presidenti di Camera e Senato.

“Il diritto alla casa dovrebbe essere inviolabile ma, anche a fronte di un repentino avanzamento della povertà, nelle nostre Comunità siamo chiamati a fronteggiare una situazione sempre più critica”, ha sottolineato il Sindaco Angelantonio Angarano. “Un numero sempre crescente di nuclei familiari, anche numerosi e con minori, non riesce a far fronte alle spese per l’abitazione. Dinanzi a questa emergenza, purtroppo, i Comuni non hanno strumenti idonei a individuare e mettere in pratica soluzioni stabili e durature. L’azzeramento del fondo dedicato governativo per sostenere l’affitto e la morosità incolpevole è un’ulteriore mannaia che, unita all’eliminazione del reddito di cittadinanza, rischia di compromettere la tenuta sociale delle nostre Comunità e pertanto è auspicabile che il Governo riveda questa decisione, insieme a tutta una serie di misure, contenute nella petizione, che andrebbero adottate per dare ai sindaci la possibilità di contrastare in maniera efficace il sempre più dilagante problema del disagio abitativo, sia per quanto attiene la risposta immediata a cittadini che improvvisamente si ritrovano a restare senza casa, sia per una programmazione nel medio e lungo termine”, ha concluso il Sindaco Angarano.

