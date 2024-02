Bisceglie, inaugurato il ponte dei pescatori

BISCEGLIE – Una domenica storica per Bisceglie, che vede finalmente l’inaugurazione del ponte dei pescatori. L’infrastruttura in legno lamellare permetterà di collegare via dei Pescatori e via Prussiano, sopraelevando il traffico in corrispondenza di via della Repubblica. La cerimonia di consegna si è svolta alla presenza delle istituzioni, con la soddisfazione del sindaco Angelantonio Angarano per un’opera che cambia il volto della città.

La dedica al sacrificio dei pescatori si sposa con il murales Umani in Cima, realizzato a pochi metri di distanza, ma anche con la targa esposta all’imbocco del ponte, che riporta i versi della celebre canzone “Il Pescatore” di Fabrizio De Andrè. Un legame indissolubile tra Bisceglie, il lavoro e le sue coste.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author