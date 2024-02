Immobile giardino via Siponto di Bari, al via il percorso partecipato

BARI – Un percorso partecipato per individuare la più giusta destinazione d’uso dell’immobile spesso oggetto di vandalismo. L’assessorato al Welfare del Comune di Bari al lavoro per rendere al più presto fruibile il giardino di via Siponto, tra i palazzoni di edilizia popolare del quartiere Japigia di Bari. Nelle scorse ore il terzo appuntamento con rappresentanti di associazioni, parrocchie, biblioteche sociali e singoli cittadini interessati, proprio per un confronto sulle azioni e i progetti da realizzare in base ai bisogni del territorio nell’immobile di proprietà comunale

Negli ultimi mesi l’area verde e l’immobile al suo interno, oggetto di interventi di riqualificazione sono stati bersaglio di ripetuti atti vandalici a seguito dei quali l’amministrazione comunale ha valutato l’opportunità di affidarli all’Assessorato al Welfare. Nelle prossime settimane nell’area esterna saranno installati archetti dissuasori e posizionati quattro gazebo per consentire alle persone di sostare al riparo dal sole e alle associazioni che prenderanno in carico la gestione dei locali di organizzare attività. Parallelamente sarà rafforzato il sistema di videosorveglianza con l’inserimento di nuove telecamere e di un impianto di allarme volumetrico collegato con il vicino Comando della Polizia locale.

