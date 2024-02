Conversano, i vini dolci di Puglia si mettono in mostra

BARI – Valorizzare, raccontare e promuove il lato dolce dei vini di Puglia, che ci rappresentano con personalità in tutto il mondo. È questo l’intento della XVII edizione di Dolce Puglia, organizzata a Conversano dai sommelier dell’Ais Murgia, manifestazione che in questo inizio 2024 intende suggellare il cammino virtuoso dei vini dolci regionali, che costituiscono una ulteriore tessera del mosaico che oggi è il vino pugliese.

In apertura dell’appuntamento con l’enologia made in Puglia, il seminario dal tema “Aggiungi un vino dolce a tavola”. Storia utilizzo e disciplinare di produzione dei “Vini da Messa”, invece, è stato l’altro argomento affrontato. In serata, poi, l’apertura dei banchi di degustazione, con una selezione di oltre 70 preziose “dolci” etichette pugliesi da abbinare alla tradizionale pasticceria di mandorla pugliese, alle colombe pasquali, la cioccolateria e confetteria, i mieli e i formaggi della nostra tradizione casearia degli oltre 20 operatori presenti.

