Bisceglie-Corato e Ugento-Manduria in diretta su Antenna Sud

Chiusa la stagione regolare, è tempo di playoff per l’Eccellenza pugliese. Antenna Sud trasmetterà in diretta esclusiva le due gare in programma: Bisceglie-Corato (Girone A) e Ugento-Manduria (Girone B).

ORE 16.30: Bisceglie-Corato su Antenna Sud Extra, canale 92 del digitale terrestre.

ORE 16.30: Ugento-Manduria in streaming su Antenna Sud Sport: www.antennasud.com/streaming-sport

