Birra, musica e luna park: torna a San Michele Salentino l’Oktoberfesct

Il numero dei partecipanti, i partner istituzionali, la durata dell’iniziativa, gli eventi collaterali e l’estensione dell’area espositiva fanno ipotizzare che L’Oktoberfesct, progetto finanziato dal Consiglio Regionale della Puglia, organizzato dalla Pro Loco di San Michele Salentino, in collaborazione con l’amministrazione comunale di San Michele Salentino, sia una manifestazione destinata a un crescente successo.

E l’arco temporale in cui si svolgerà ne è la conferma. Due week end, seconda e terza settimana di ottobre: da giovedì 10 a domenica 13 e poi da venerdì 18 a domenica 20. Il 13 e il 20 ottobre gli stand saranno aperti anche a pranzo. Domenica 13 in programma un raduno di bikers.

Tra conferme e novità, quindi, c’è grande attesa per la V edizione del festival della birra che sin dalla prima edizione ha attirato l’attenzione degli appassionati/e di “bionde, rosse e aromatizzate” alla spina. La bevanda tra le più amate in Europa, non solo in Germania dove dal 1810 si organizza uno degli eventi più longevi del Vecchio Continente, sarà la regina della sette giorni di evento.

Non mancheranno, come ogni anno, illustri ospiti e buona musica, dalla pizzica al rock, dalla musica country a quella degli anni ’80 e ’90. Sarà possibile scegliere fra circa 30 tipi di birra provenienti da diverse parti del mondo, comprese quelle italiane, artigianali, analcoliche e anche le gluteen free. Birra ma non solo. Saranno infatti allestite sette postazioni di food con specialità pugliesi e bavaresi.

L’obiettivo è avvicinare, per tutta la durata dell’evento, due Paesi e due culture che hanno tanto da raccontarsi. Per questo, nei giorni dell’evento, sarà ospite a San Michele Salentino una folta delegazione tedesca. La manifestazione si terrà nella zona Pip, quella destinata alle attività artigianali, e si dislocherà all’interno di un’area espositiva di 3600 metri quadrati coperti, dotati di ampio parcheggio adiacente alla tensostruttura che ospiterà gli stand. Ma non è tutto!

Quest’anno tornerà, infatti, il luna park con attrazioni dedicate a grandi e piccini, compresa una ruota panoramica, tra le novità dell’edizione 2024. E poi, 600 metri quadrati saranno destinati alle attività artigianali e commerciali. Taglio del nastro giovedì 10 ottobre, ore 18:30. Testimonial dell’evento, il noto attore comico Alvaro Vitali.

“L’Oktoberfest riesce ogni anno a portare a San Michele Salentino migliaia di visitatori”, spiega il sindaco Giovanni Allegrini. “È una delle manifestazioni di punta del programma annuale del nostro Comune, e per questo motivo l’amministrazione comunale continua a sostenere con convinzione l’iniziativa della Pro Loco. Il nostro paese è il più giovane dell’intera provincia, ma grazie a queste manifestazioni dimostra ogni volta uno spirito di accoglienza maturo e ben rodato”, conclude.

