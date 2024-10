San Pietro Vernotico, a zonzo con la cocaina: arrestato 18enne

SAN PIETRO VERNOTICO – Detenzione di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. Con questa accusa, gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato a San Pietro Vernotico un 18enne di origini rumene. L’uomo è stato individuato dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce, impegnati nei servizi straordinari di controllo del territorio, disposti dal Questore Giampietro Lionetti, che negli ultimi mesi stanno vedendo la partecipazione di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. In particolare, gli agenti stavano sottoponendo a controllo alcuni uomini che stazionavano nei pressi di una sala scommesse, quando il giovane cercava di eludere il controllo distanziandosi dal gruppo. Così, l’atteggiamento sospetto induceva i poliziotti ad approfondire la ricerca. La scelta risultava fondata, in quanto il 18enne veniva trovato in possesso di un contenitore all’interno del quale vi erano 14 dosi di cocaina.

Spaccio di droga, il tentativo di fuga

Nello stesso contesto, l’uomo opponeva resistenza ai poliziotti, spingendoli e ingaggiando una breve fuga, subito interrotta dagli operatori, che riuscivano a bloccarlo. Durante il tentativo di allontanarsi, l’uomo estraeva da una tasca dei pantaloni un oggetto, cercando di disfarsene. Subito recuperato, l’involucro conteneva un ulteriore quantitativo di sostanza stupefacente. La sostanza stupefacente rinvenuta, per un totale di 11,63 grammi, veniva sequestrata.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo veniva arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, su disposizione del P.M. di turno.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author