BINETTO – Cinquanta ragazzi e ragazze dai 18 ai 25 anni alle prese con un corso di guida sicura al fianco di istruttori federali che insegneranno loro, tramite un percorso teorico e pratico, come guidare in sicurezza. È l’iniziativa organizzata all’Autodromo del Levante di Binetto, dal Rotary Club Bari Mediterraneo e supportato dall’Ac Bari Bat, con un testimonial d’eccezione, il pilota della Porsche Carrera Cup Italia, Benny Strignano. Nel corso della giornata sono stati costruiti percorsi costruiti ad hoc per da percorrere in auto.

