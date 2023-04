BARI – Sono dodici i progetti regionali rivolti alle donne in rosa, finanziati grazie alla generosità delle persone che partecipano alla Race for the cure e a quelle che, durante tutto l’anno, aprono il loro cuore a un gesto di grande solidarietà. È il risultato dell’iniziativa firmata Komen a salvaguardia e tutela della salute delle donne che coinvolge tutte le province pugliesi, presentato durante l’assemblea annuale dell’associazione. I progetti finanziati per questo 2023 hanno un valore complessivo di 80mila euro. Nello specifico quattro si svolgeranno nella provincia di Bari, uno a Brindisi, uno a Foggia, uno a Taranto e uno a Lecce. A questi si aggiungono i tre già attivati e due progetti Mission. Inoltre si rinnova anche quest’anno il protocollo d’intesa con il Ministero della cultura che consentirà l’ingresso gratuito nei musei, monumenti e parchi archeologici statali di Roma, Bari, Bologna e Brescia ai partecipanti della Race for the Cure 2023.

Condividi su...



Linkedin

email