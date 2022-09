FRANCAVILLA FONTANA – Sarà eseguita nel pomeriggio di martedì 27 settembre l’autopsia sul corpicino senza vita del bimbo di Francavilla Fontana deceduto sabato scorso all’ospedaletto di Bari. La salma del bambino, morto a sei anni dopo due mesi di ricovero a seguito dei drammatici fatti del 18 luglio, sarà trasportata nei prossimi giorni al cimitero di Francavilla, dove il medico legale incaricato dal pubblico ministero della procura del capoluogo eseguirà l’esame autoptico che dovrà una volta per tutte chiarire le cause del decesso. Si dovrà stabilire, insomma, se esistono responsabilità degli operatori sanitari, nessun medico è comunque indagato, dell’ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, come denunciato dai nonni materni del bambino in una denuncia presentata in questura, o se la morte del bambino sia stata una conseguenza diretta del cocktail di detersivi ingerito dal piccino per un tragico errore che, appuntò, ne causò all’epoca il ricovero. Su questo specifico episodio, indaga, via carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana, la procura di Brindisi.