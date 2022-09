SAN SEVERO- È di un morto e un ferito grave il tragico incidente che si è verificato poco dopo le 16 del 21 settembre: una donna alla guida di un’auto è morta sul colpo, mentre la passeggera è stata trasportata in codice rosso con l’elisoccorso al policlinico Riuniti di Foggia. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia stradale e l’ambulanza.

Il sinistro si è verificato sulla provinciale 27 che collega la città di San Severo ad Apricena, a circa due chilometri dal Bivio della morte, quando una Fiat Seicento di colore bianco, per cause in fase di accertamento, è finita fuori strada e si è ribaltata.

La donna alla guida del veicolo è morta sul colpo, mentre la passeggera è stata trasportata in codice rosso con elisoccorso al policlinico Riuniti di Foggia.