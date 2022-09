FASANO – Un giovane di 34 anni, Emanuele Vincenzi, ha perso la vita questa sera in un incidente avvenuto nel centro di Fasano,all’incrocio tra via Giardinelli e via Bosi. Il giovane fasanese era a bordo di una motocicletta. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi.