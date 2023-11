Foggia –

A seguito di particolare e meticolosa attività di Polizia Giudiziaria conseguente all’incendio boschivo registratosi in data 30.08.2023 alla C.da Sant’Antonio in agro di Biccari (FG) che ha interessato una superficie Demaniale di circa 4000 mq di vegetazione ripariale pertinente al canale “Organo” a circa 30 metri da diversi condomini situati su Via Giardino del centro abitato di Biccari (FG), i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Biccari, coordinati dal Gruppo Carabinieri Forestale di Foggia, hanno individuato e deferito alla competente A.G. il presunto responsabile.

Le attività di indagini iniziate con l’individuazione del punto di innesco mediante l’applicazione del protocollo operativo di repertazione ed il metodo evidenze fisiche e proseguite con una minuziosa acquisizione ed esame di diversi filmati di telecamere di videosorveglianza presenti in alcune abitazioni e attività commerciali della zona, hanno permesso di individuare un uomo della zona come il responsabile dell’incendio.

Non si conoscono le motivazioni che hanno spinto il soggetto in questione a compiere un simile atto che, come si ricorda, provoca ogni anno danni ambientali di inestimabile valore. Le attività investigative dei Nuclei CC Forestali della Provincia di Foggia, coordinate dal Gruppo hanno permesso, quest’anno, di individuare già due responsabili di altrettanti incendi boschivi. Continua l’attività di sorveglianza ed indagine per risalire agli autori degli incendi che devastano il patrimonio boschivo della Provincia di Foggia.

