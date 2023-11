Bari, perde il controllo della moto e finisce contro un palo: grave 17enne

BARI – Un 17enne è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Di Venere di Bari a causa delle ferite riportate in un incidente stradale mentre era a bordo della sua moto, in corso Alcide De Gasperi. Il sinistro è accaduto questa mattina intorno alle 8. Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo che è finito contro un palo. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe percorso il rettilineo a velocità sostenuta proprio in un tratto in cui ci sono lavori stradali e l’asfalto è particolarmente sconnesso, all’altezza di un distributore di carburante in fase di realizzazione e dove ci sono cantieri edili. Il 17enne nell’impatto ha riportato un trauma cranico che gli operatori sanitari hanno definito “gravissimo”. Sul posto è intervenuto il 118 e i soccorritori lo hanno subito trasportato nel vicino ospedale del quartiere Carbonara. Per i rilevi procede la polizia locale. Il giovane aveva il casco che per l’impatto si sarebbe rotto in due parti.

