La Bcc San Marzano premia la scienziata Gallavotti

POLIGNANO – Premiare personalità femminili protagoniste di importanti innovazioni in campo letterario, scientifico, artistico e musicale per rafforzare il costante impegno della Banca nella valorizzazione del ruolo delle donne, testimoniato anche dalla presenza di figure femminili in ruoli apicali. È questo l’obiettivo del premio Valore Donna che per questa seconda edizione è stato consegnato dal presidente della Bcc San Marzano Emanuele di Palma a Barbara Gallavotti. Divulgatrice scientifica, biologa e giornalista, Gallavotti ha preso parte alla serata dedicata nell’ambito del festival Il Libro possibile che si sta tenendo in questi giorni a Polignano a Mare. Il riconoscimento le è stato dato dallo stesso Di Palma: un manufatto in ceramica artigianale (realizzato dal maestro Mimmo Vestita) simbolo di una vera e propria eccellenza pugliese con oltre due mila anni di storia, ovvero la famosa Pupa di Grottaglie rivisitata in chiave moderna.

