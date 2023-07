Bari, ‘Tasselli di pace’ alla volta di Mosca

BARI – La prima parte si è conclusa nel migliore dei modi. Adesso la missione ‘Tasselli di Pace’ arriva alla sua seconda fase. Dopo il viaggio a Kiev tra fine aprile e inizio maggio scorsi, il nuovo bassorilievo dedicato a San Nicola e realizzato dallo scultore Cosimo Giuliano arriverà a Mosca, scortato dai rappresentanti dell’associazione ‘L’isola che non c’è’ che sostengono l’iniziativa nel segno della pace.

E così, biglietto alla mano del volo Turkish Airlines diretto a Istanbul per triangolare sulla capitale russa, la delegazione nelle scorse ore è partita dall’Aeroporto di Bari per l’appuntamento con le istituzioni ecclesiastiche russe per lunedì prossimo alle 19.

