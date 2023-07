Salento, finanziamento dal Ministero per potenziare il terzo occhio

Salento- Con decreto del Ministro dell’Interno del 23 giugno 2023, è stata approvata la graduatoria nazionale relativa alle circa 2.000 domande presentate dai Comuni ai fini dell’ammissione al finanziamento statale per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza urbana.

Tra i 478 progetti ammessi a finanziamento, rientrano anche quelli proposti dai Comuni di Gallipoli, Otranto, Squinzano e Galatone, per un importo complessivo pari a circa 560 mila euro.

Si tratta di importanti risorse, che vanno ad aggiungersi agli ulteriori stanziamenti ministeriali per un importo di 950 mila euro già assegnati nell’ambito del Piano Operativo Complementare (POC) “Legalità” 2014/2020 ai Comuni di Surbo, Squinzano, Parabita, Carmiano, Sogliano Cavour, Nardò, Galatina e Copertino.

Il Prefetto di Lecce Luca Rotondi, nel sottolineare come il Ministero dell’Interno supportati fortemente gli Enti locali per ogni utile iniziativa tesa al rafforzamento della sicurezza sul territorio, ha evidenziato l’importanza dell’installazione e del capillare utilizzo degli impianti di videosorveglianza, quale strumento fondamentale per la prevenzione e repressione dei fenomeni delittuosi, in particolare di quelli predatori.

Maria Teresa Carrozzo

