Turismo, la Puglia batte sé stessa

BARI – Un incremento di almeno il 20% sul 2022. Superare sé stessi: è ciò che sta facendo in questi mesi la Puglia del turismo che grazie a eventi di rilevanza internazionale, all’enogastronomia, alla bellezza delle coste e alla limpidezza delle sue acque sta facendo registrare – ancora una volta – numeri da record in termini di incoming. E così strutture prese d’assalto tra alberghiere ed extralberghiere, sold out ovunque e una previsione di arrivi – negli scali della regione – pari a 10milioni di passeggeri. Se a questi si aggiungono quelli che approderanno in Puglia in queste settimane sia via mare che via terra, allora i numeri sono destinati inevitabilmente a crescere. Le previsioni – a marzo scorso – di Demoskopica annunciavano per la nostra regione 16,3 milioni di presenze con una spesa turistica stimata intorno ai 2,3 miliardi di euro (+23,1% rispetto al 2022).

