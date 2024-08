Bat, contrasto allo spaccio: il questore Fabbrocini ha emesso sei avvisi orali

Il questore della Bat, Alfredo Fabbrocini, ha emesso sei provvedimenti amministrativi di avviso orale nei confronti di persone arrestate o denunciate quest’estate per detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti, colti in flagranza di reato nelle città di Trani, Canosa di Puglia, Andria e Barletta. In particolare i provvedimenti sono stati adottati a carico di un giovane biscegliese trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e vario materiale per il confezionamento della sostanza. Un andriese è stato arrestato poiché, in seguito a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di hashish e materiale per il taglio e confezionamento. Inoltre due uomini residenti a Canosa, sono stati arrestati poiché uno trovato in possesso di hashish e cocaina, nonché di un coltello ancora intriso di sostanza stupefacente, e l’altro trovato in possesso di marijuana e hashish. Analogo provvedimento è stato irrogato, infine, ad un cittadino tranese arrestato per detenzione di marijuana e hashish.

