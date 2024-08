Rinnovo CDA Amet Trani, la Lega chiede esclusione dimissionari e riconferma Nigretti

É di nuovo polemica sull’Amet a Trani e sui provvedimenti varati durante il mese di agosto dall’amministrazione comunale. Dopo il bando per la privatizzazione del servizio di gestione della sosta a pagamento arriva l’avviso pubblico per il rinnovo del cda, recentemente dimessosi facendo decadere l’AD dell’azienda l’avvocato Angelo Nigretti entrato in aperto contrasto con il Sindaco. Fortemente critico il centrodestra che auspica che non vengano invece riconfermati i consiglieri dimissionari e reintegrato l’AD fatto decadere.

