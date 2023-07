Prende forma la nuova stagione dell’Happy Casa Brindisi, alla 12esima partecipazione consecutiva nella serie A di pallacanestro. Stilato il calendario dalla Lega di serie A con la novità dell’asimmetria (il girone di ritorno non avrà la stessa successione delle gare di quello di andata), due turni in programma durante le festività natalizie e la partenza fissata per il primo ottobre.

Data che però va spostata al giorno 4 per l’esordio in casa dell’Happy Casa di coach Corbani, impegnata dal 25 settembre al primo ottobre nel girone di qualificazione della Fiba Champions League (insieme a Varese). Al PalaPentassuglia il primo avversario sarà Reggio Emilia, formazione dalla quale arriva l’americano Senglin, nuovo playmaker titolare dei biancazzurri che sino alla fine di ottobre avranno, sulla carta, sfide tutte alla portata contro Tortona in trasferta Pesaro, in casa, Napoli (in casa dei campani) e Pistoia (neo promossa da sfidare al PalaPentassuglia).

Il mese di novembre è di quelli da far tremare i polsi con un poker di sfide ad alto tasso di difficoltà. Si comincia il 5 in casa contro i campioni d’Italia di Milano, poi si affrontano in trasferta Venezia e Trento, per chiudere il mese ancora in casa contro la Virtus Bologna (l’ultimo avversario nei play off della passata stagione). Il doppio appuntamento nelle festività natalizie prevede il derby contro Scafati in casa il 23 dicembre e la trasferta di Cremona il 30 dello stesso mese, mentre il 7 gennaio la prima gara del nuovo anno coincide con l’ultima del girone d’andata in casa contro Brescia. Stagione regolare, in Italia, che terminerà il 5 maggio

Calendario UnipolSai 20232024 Serie A Basket

