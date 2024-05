Basket, Serie B Nazionale: Ruvo cede a Montecatini in gara 3

Appuntamento con la finale playoff rimandato. Niente da fare per la Tecnoswitch Ruvo, che in gara 3 cade al cospetto di Montecatini per 88-59. Passivo pesante per Jackson e compagni, costretti a rincorrere per tutta la gara, senza mai riuscire a mettere in discussione il risultato come nelle prime due uscite. Biancazzurri condizionati anche da qualche acciacco. Dopo le fatiche del “PalaColombo”, infatti, la squadra è apparsa abbondantemente in riserva. Coach Rajola, però, non cerca scuse.

Il capolinea, dunque, si intravede solo in lontananza e gara 4, in programma domenica 26 maggio sempre a Montecatini, sarà decisiva in un senso o nell’altro. Ruvo spera di chiudere i giochi in anticipo, ma dovrà scavare a fondo per trovare la brillantezza dei giorni migliori. In caso di sconfitta, i biancazzurri avranno comunque il fattore campo a favore in gara 5.

