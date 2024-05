Basket, Serie B: Montecatini ancora amara per Ruvo

Non basta un finale con il vento in faccia alla Tecnoswitch Ruvo per chiudere la semifinale playoff del campionato di Serie B contro la Herons Montecatini. I biancazzurri cedono con il risultato di 62-60, con la serie in perfetto equilibrio sul 2-2.

Ancora una brutta partenza per Ruvo, una costante nella serie. Chiera, Di Natali e Vicente firmano subito il primo allungo e Montecatini vola sul +7. Ghersetti e Traini, però, accorciano le distanze fino al 22-16 che chiude il primo quarto. I padroni di casa non staccano il piede dall’acceleratore: Chiera è in giornata di grazia, mentre Arrigoni e Giancarli colpiscono da tre per il +11. Ruvo non ci sta e con Jackson imbavagliato dalla difesa rossoblù, Galmarini e Contento interrompono il digiuno biancazzurro con un parziale di 9-3 agli sgoccioli dell’intervallo lungo. Gli uomini di Rajola entrano definitivamente in partita con la tripla di Traini, che manda il secondo quarto in archivio 35-31.

Al rientro sul parquet, Montecatini scatta meglio dai blocchi. Arigoni infila subito 4 punti in rapida successione, Chiera brucia la retina ancora da tre e Dell’uomo fa uno su due dalla linea della carità. Ruvo resta comunque a galla con Galmarini e Toniato per il 53-43 della penultima sirena. I biancazzurri si giocano il tutto per tutto nell’ultima frazione. Jackson entra finalmente in partita e guida la rimonta fino al -2, ma non basta: Montecatini batte Ruvo 62-60. Ora la serie si sposta nuovamente in Puglia, la sfida del “PalaColombo” sarà decisiva. Appuntamento a mercoledì 29 maggio.

