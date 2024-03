Basket, Play-in Gold: niente impresa per la Virtus Molfetta

Alla DAI Optical Virtus Basket Molfetta non riesce l’impresa di imporsi sul difficile parquet di Sala Consilina. Nella seconda giornata di Play-in Gold, gli uomini di coach Carolillo subiscono la sconfitta per mano dei campani per 87-58 al termine di una partita dominata, dall’inizio alla fine, proprio dalla squadra di casa. Una formazione solida, arcigna che, per buona parte della gara, ha fato dei tiri da tre un’arma micidiale.

La Virtus deve, così, registrare una battuta di arresto nella marcia verso i playoff promozione, dove in classifica rimane sempre a quota 10 ma viene raggiunta da Sala Consilina, Orlandina e Ragusa. La partita si fa complicata già a partire dal primo quarto, quando, a pochi minuti dall’inizio, i biancoazzurri vanno sotto di cinque punti, con i padroni di casa che allungano sfruttando un’altissima percentuale di realizzazione di tiri da tre.

Il primo punto della Virtus porta la firma di Aramburu che realizza un libero su due. Dinanzi alla DAI Optical una difesa molto attenta ed un attacco efficace per un vantaggio di + 10 che si materializza a metà del primo quarto. E’ Calisi a trovare i primi punti da tre per la sua squadra e sul finale di quarto è ancora Aramburu ad accorciare un passivo, in ogni caso preoccupante. 33-14 il punteggio alla fine dei primi dieci minuti di gioco.

Nel secondo quarto Sala Consilina rallenta, ma continua a concedere pochissimo alla Virtus. E’ ancora Calisi con una tripla e successivamente Gloria ad accorciare per la Virtus sul parziale di 33-19. Dopo la realizzazione di Stefanini ed esattamente a 4 minuti dall’inizio del secondo quarto, i padroni di casa tornano a macinare gioco e punti continuando a mettere in atto una difesa solida e ripartenze velocissime. Sul finale di quarto vanno a segno Paglia (con una tripla), Aramburu e Stefanini su un passivo che rimane importante: 52-30 il risultato alla fine del secondo quarto.

Non cambia la musica nei successivi dieci minuti di gioco perché al canestro di Aramburu in apertura segue la reazione di Sala Consilina che continua a far punti e ad incrementare il suo vantaggio di + 20. Primi punti nel terzo quarto per Sirakov e Formica con una Virtus che va ancora a segno con Calisi. I biancoazzurri provano a crederci, ma ogni speranza di rimonta viene spazzata via dai campani che tornano a rialzare la percentuale dei tiri da tre. Alla fine del terzo quarto il risultato è dì 65-48 in favore dei padroni di casa.

Nell’ultimo quarto alla Virtus non riesce il tentativo riportarsi in partita: vanno a segno Sirakov e Aramburu, ma Sala Consilina tiene ben saldo il risultato e si aggiudica la vittoria per 87-58. Una battuta di arresto che non deve far disperare, vista la difficoltà del torneo. Domenica 17 marzo i biancoazzurri saranno ancora lontani dal Pala Poli perché impegnati in trasferta contro Ragusa.

DAI Optical Virtus Basket Molfetta: Aramburu 11, Sirakov 7, Calisi 12, Stefanini 11, Formica 4, Platamura ne, Paglia 6, Gloria 5, Giorgini 2, Annese ne, Mezzina 0, Sadreika 0. All. Carolillo.

Pallacanestro Sala Consilina: Balciunas 21, Biordi 17, Triassi 10, Ronca 10, Erkmaa 8, Enihe 7, Moretti 7, Cortese 4, Arnaut 3, Campaiola 0, Miljkovic 0, Sabatino ne. All. Patrizio.

