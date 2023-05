Basket: Nardò sfida Cantù nei playoff di Serie A2

La “Andrea Pasca” Nardò sta vivendo un sogno ad occhi aperti. La formazione granata, per la prima volta nella sua storia, ha strappato il pass per i playoff di Serie A2. Ai quarti di finale, i salentini dovranno vedersela con Cantù. Domani e lunedì si terranno al Pala Desio Gara 1 e Gara 2. Giovedì 18 si giocherà invece in Puglia, al Pala San Giuseppe di Lecce. Alla vigilia del match, coach Gennaro Di Carlo ha presentato l’ostica serie provando inoltre a spiegare l’importanza del palcoscenico che questo Nardò sta regalando ai propri tifosi. L’obiettivo ora è quello di continuare a scrivere pagine di storia cestistica neretina, con il sogno Serie A1 che partita dopo partita si concretizza sempre più. Crederci, del resto, non costa nulla. Provarci, ancora meno.

