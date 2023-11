Basket, Lions Bisceglie ha nuovo responsabile settore giovanile

Avvicendamento alla guida tecnica del settore giovanile dei Lions Bisceglie. Il ruolo di responsabile è stato assunto da coach Davide Gabriele, già vice di Enrico Fabbri in prima squadra. Il trainer campano subentra a Valerio Lonoce, che ha rassegnato le dimissioni dall’incarico per motivi familiari.

«Sono grato per l’opportunità concessami da questa società nel difficile biennio post-Covid, per il supporto ricevuto e per l’affetto dimostrato nei miei confronti» ha sottolineato l’allenatore barese. «Spero che il lavoro compiuto insieme ai tecnici ed ai dirigenti abbia fatto la differenza per la vita dei giovani che abbiamo avuto il privilegio di servire. Continuerò a seguire la mia passione e sono certo, in futuro, di poter nuovamente collaborare con i Lions».

Il club nerazzurro, in tutte le sue componenti, rivolge un sentito e caloroso ringraziamento a coachValerio Lonoce per il grande impegno profuso con competenza e passione, augurandogli ogni bene.

Coach Davide Gabriele, 31 anni, ha fornito la sua disponibilità con entusiasmo, mettendo ulteriormente a disposizione della grande famiglia Lions un bagaglio significativo di esperienze e le capacità già evidenziate nel corso della gestione dei settori giovanili di Vivibasket Napoli, Scandone Avellino e nelle ultime due annate al Napoli Basket, sia da secondo assistente in Serie A che da capo allenatore della formazione Under 17 Eccellenza. Le sue qualità saranno senza dubbio un valore aggiunto per tutto il vivaio biscegliese.

La guida tecnica delle squadre Under 19 e Under 17 Eccellenza è stata affidata a coach Carlo Montefalcone.

