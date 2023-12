Basket A2/M: HDL Nardò torna ad affrontare i propri fantasmi al giro di boa

Alzi la mano chi dopo le prime quattro sconfitte di fila nelle prime quattro giornate avrebbe detto che l’HDL Nardò avrebbe chiuso il girone d’andata ad appena due punti di distanza dal secondo posto. Una meravigliosa striscia di ben sette vittorie consecutive ha permesso ai granata di affacciarsi al girone di ritorno con il fiato sul collo delle tre formazioni che seguono in classifica la capolista Fortitudo Bologna. Parliamo di Trieste, Forlì e Udine. Nardò ha perso consecutivamente le prime quattro uscite di campionato proprio con le quattro compagini che la precedono in graduatoria, ma il Toro potrà rifarsi subito. Il giro di boa metterà sulla strada del Nardò l’Apu Udine, formazione friulana che esattamente 60 giorni fa riuscì ad espugnare il Pala San Giuseppe, imponendosi per 84-79. Una sfida che si ripeterà a distanza di due mesi, e che questa volta profumerà di scontro diretto in zona playoff. Dall’infermeria, intanto, non giungono buone notizie: il match-winner della gara con Chiusi Lazar Nikolic non sarà della partita causa infortunio. L’ala di origini serbe ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro, e svolgerà nei prossimi giorni del lavoro differenziato.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp