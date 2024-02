Basket, la pugliese Margaret Gonnella nuova vicepresidente FIP

La pugliese Margaret Gonnella è la nuova vice presidente della Federazione Italiana Pallacanestro. Lo si è appreso dal Consiglio Federale tenutosi in mattinata presso il Salone d’Onore del CONI a Roma, che dopo la scomparsa del compianto Gaetano Laguardia ha nominato Federico Casarin vicepresidente vicario e Margaret Gonnella vicepresidente.

«Sono davvero orgogliosa – ha osservato Margaret Gonnella – per questo nuovo importantissimo incarico. Ringrazio il presidente Giovanni Petrucci per la fiducia e tutti coloro che hanno appoggiato questa nomina. È un onore che accolgo con grande soddisfazione è un pizzico di emozione, dopo tanti anni a servizio del pallacanestro. Farò di tutto per essere all’altezza delle aspettative del movimento, con l’impegno e la tenacia di sempre».

La notizia è stata ovviamente accolta con grande entusiasmo e soddisfazione dal comitato Fip Puglia presieduto da Francesco Damiani succeduto proprio a Margaret Gonnella nel 2020: «Siamo felicissimi – ha commentato Damiani – A nome del consiglio e dell’intero movimento pugliese porgo le congratulazioni a Margaret che saprà assolvere al meglio a questo ruolo, come ha saputo fare in una sfida cestistica in cui si è cimentata. È una nomina che premia le capacità di una dirigente caparbia ed illuminata e che ci fa doppiamente raggianti: da pugliesi ma soprattutto da amanti della pallacanestro».

Eletta consigliere federale FIP dalla 48ª Assemblea Elettiva del 13 novembre 2020, Margaret Gonnella è responsabile del settore Minibasket FIP. È stata presidente del Comitato Federazione Italiana Pallacanestro Puglia, dal 2003 al 2020. Ha ricoperto la carica di rappresentante della Consulta federale dei presidenti regionali dal 2017 al 2020.

