Luigi De Laurentiis: “Tutto ok con Decaro ma i lavori sono della SSC Bari”

BARI – Non era prevista la presenza del presidente Luigi De Laurentiis alla conferenza stampa di presentazione del neo tecnico Beppe Iachini, ma dopo il caos per le dichiarazioni del padre e dopo gli striscioni che sono stati esposti per le vie della città contro l’attuale dirigenza ha ritenuto opportuno esserci. Ha ammesso gli errori che sono stati fatti, evidenziando anche la sfortuna legata agli infortuni. L’errore più grave? Secondo Luigi De Laurentiis, confermare Michele Mignani a inizio anno e non capire che non sarebbe stata la scelta giusta. I rapporti tra il club e il sindaco Decaro restano buoni, anche se De Laurentiis afferma che i lavori principali per il restyling dello stadio sono stati eseguiti dalla società. Dispiaciuto per gli striscioni, Luigi chiede scusa alla città da parte del padre. Al suo fianco anche il direttore sportivo Ciro Polito, più dimesso rispetto al solito. L’esonero di Marino è soprattutto una sua sconfitta, ma l’allenatore è a casa, lui invece ha scelto di non dimettersi in attesa di tempi migliori.

