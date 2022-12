Basket: CJ Taranto-Monopoli, rossoblu per la quarta vittoria di fila

Condividi su...

Passare un Natale sereno e brindare con due settimane d’anticipo al nuovo anno con una bella vittoria. Questo l’obiettivo unico del CJ Basket Taranto che chiude il 2022 al Tursport, con il calore del proprio pubblico contro la White Wise Monopoli domenica 18 dicembre con palla a due spostata alle ore 20 per la 13sima giornata del campionato di serie B Old Wild West 2022/23 girone D, di fatti l’ultima prima della lunga sosta natalizia.

Taranto è a caccia del quarto successo consecutivo per chiudere in bellezza un dicembre d’oro per i rossoblu che hanno vinto a domicilio contro Corato e Pescara e nel messo battuto Teramo in casa. Morale alto, classifica soddisfacente a ridosso delle prime posizioni in classifica, un capitan Conte in più nella faretra di coach Olive.

A dare il polso della situazione in casa CJ Basket Taranto ci ha pensato Enzo Cena: “La cosa buona è che queste tre vittorie ci hanno portato avanti in classifica – ha detto al portale Giornale Rossoblu – due delle quali poi fuori casa che non sono mai scontate e che hanno portato ancora più entusiasmo di quanto già ne avessimo prima. Dobbiamo cercare di continuare su questa strada, perché con Monopoli è una partita molto importante. La stiamo preparando come tutte le altre gare di campionato, sempre con la stessa concentrazione con la quale abbiamo affrontato le precedenti. Vincere la quarta partita di fila e andare alla pausa natalizia con una vittoria sarebbe una cosa ottima per noi e per l’ambiente. Ci darebbe un ulteriore passo in più in classifica oltre al tanto entusiasmo e ottimismo per quello che prosegue”.

Impossibile per Enzo Cena, così come per gli altri due argentini in squadra, Diego Corral e Tato Bruno, non rivolgere un pensiero alla imminente finale dei Mondiali di calcio che si giocherà proprio domenica pomeriggio tra la “loro” Argentina e la Francia: “Siamo molto emozionati. Devo dire che è una gioia molto grande per tutto il nostro popolo che non sta attraversando un periodo facile e credo che questo sia un momento di grande felicità, di grande unione per quello che è la nostra nazione. Con i miei compagni speriamo di festeggiare due volte domenica, prima con l’Argentina ma soprattutto poi con il CJ Taranto”.

Avversario di turno la White Wise Monopoli di coach Salvemini, reduce dalla cocente delusione per la sconfitta interna rimediata contro Sala Consilina una settimana fa che ha fatto il paio con quella all’overtime contro Caserta, nel messo il successo nell’infrasettimanale contro Pescaraper una classifica che recita 12° posto a 8 punti. Dal sito ufficiale della Action Now, il tecnico avverte: “Contro Taranto dovremo essere bravi a giocare con il nostro ritmo per 40 minuti, senza cali di tensione e con la giusta durezza per tutto l’arco della gara”. Squadra di gran spessore e gran attacco, tra le prime per media di punti segnati la White Wise con il play Ballabio Riccardo classe ’98 che sfiora i 20 punti di media, e gli altri due esterni Ingrosso Federico e Bastone Nicola, sempre pericolosi al tiro. Grande esperienza e sostanza arriva da Moretti Gioele, che insieme a Cusenza rappresentano i veterani della squadra, ed il cambio dei lunghi Annese Matteo oltre Bastone Nicola mentre cm e forza sono garantiti anche e soprattutto dal lungo Ragusa Jacopo (classe 2000), con esperienze importanti nel background, infine menzione dalla panchina per il giovane play Tartamella Luciano, classe 2002, proveniente dalle giovanili della pallacanestro Trapani di A2. Arbitri dell’incontro: Dario di Gennaro e Daniele Gai di Roma.

Insomma c’è da riempire il Tursport per il poker! Ci si attende il pubblico della grandi occasioni con gli spalti, che come due settimane fa si riempiranno sia di coloro che hanno acquistato L’Edicola del Sud in settimana con il coupon omaggio all’interno.

BIGLIETTI – Biglietti disponibili fino a domenica mattina compresa presso lo store del CJ Basket Taranto, Shopping Sport, in via Campania angolo Corso Italia, al costo di 7 euro, ridotto 4 euro per donne e under 21. Gli under 12 non pagano se accompagnati da un adulto pagante (rapporto 1:1). Prevendita on line sulla piattaforma Liveticket, basta andare al link dedicato della pagina dei rossoblu www.liveticket.it/cjbaskettaranto: quindi completare i vari campi e, una volta acquistato il biglietto, scegliere il modo in cui scaricare il tagliando, via email oppure tramite QR code. Costo del biglietto 7.70 (donne e under 21 ridotto a 4.40 euro; prezzi compresi dei diritti di prevendita. Biglietti disponibili fino a esaurimento. I tagliandi restanti saranno messi in vendita a ridosso della partita a partire dalle 19 circa presso il botteghino del Tursport. Si ricorda che ciascun biglietto dà diritto a uno sconto del 15% c/o i locali Old Wild West tra cui quello di nuova apertura a Taranto. MEDIA – Diretta tv e streaming su Lnp Pass solo per abbonati. Diretta radiofonica sui 96.5fm stereo e in streaming radio su Cittadella la Radio anche quest’anno radio ufficiale rossoblu, al sito www.radiocittadella.it mentre la differita tv in chiaro del match andrà in onda il lunedì alle ore 14.30. (Comunicato stampa)

