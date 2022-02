MESAGNE- Ha solo 14 anni, ma già dai quattro palleggia sul parquet con la passione per la palla a spicchi: Samuele Longo, originario di Mesagne, ha ricevuto una telefonata dal coach della squadra nazionale di basket in carrozzina che l’ha convocato per una selezione.

L’annuncio è stato dato sulla pagina facebook della società che ha creduto nel talento di Samuele Longo, la Lupiae Team Salento di Lecce, che l’ha accolto in squadra tre anni fa e con sacrificio ha coltivato la stoffa che negli ultimi giorni ha attirato l’interesse della formazione nazionale under19.

“A colpi di canestro in maglia gialloblu numero 4 è ormai grande, così grande da accendere l’attenzione del coach della nazionale italiana Under 19” hanno scritto in un post il presidente della società Simone Spedicato, il vice Giovanni Landi e il fondatore Rocco Antonio Bortone.

“Per adesso è solo un interesse esplorativo ma siamo sicuri che il nostro Samuele Longo potrà presto far vedere il suo talento anche in maglia azzurra” prosegue il post della società che dal 2011 realizza i sogni di tanti ragazze e ragazze in carrozzina, aiutandoli a superare i propri limiti con forza e coraggio.

Un altro successo, dunque, per la Lupiae Team Salento che può scrivere un’altra pagina di storia e un altro traguardo importante per il giovane atleta Samuele Longo, incoraggiato da sempre dalla famiglia.