Basket C/M, seconda sconfitta consecutiva per la Nuova Matteotti Corato

Seconda sconfitta consecutiva per la Nuova Matteotti Corato dopo il ko di sette giorni fa contro Molfetta: il Basket Francavilla 1963 si aggiudica l’anticipo della quarta giornata del girone di ritorno, espugnando il PalaLosito con il risultato di 74-81.

Coach Verile recupera Mazzilli, che parte dalla panchina, e schiera dal primo minuto Gatta, Pekic, Latella, Seye e Cicivè. Dall’altra parte coach Caforio sceglie per il suo starting five Dudik, Urso, Kanturek, Suraci e Leo.

Primo quarto molto equilibrato con entrambe le squadre che sentono l’importanza di questo vero e proprio scontro diretto per il nono posto e approcciano al meglio la partita: per i padroni di casa sono Cicivè e Seye a recitare il ruolo di protagonisti, per gli ospiti Kanturek fa capire sin da subito a tutti che sarebbe stato un rompicapo per la difesa biancoblu.

Dudik firma cinque punti consecutivi (16-19), prima che è Pekic a prendersi la scena nel finale di quarto con un parziale di 6-0 da lui confezionato (22-19). Si va al primo mini-riposo sul 24-21 per la NMC grazie al canestro di Martinelli.

Il secondo quarto è completamente a favore della compagine di coach Caforio: infatti Francavilla mette a referto un break mortifero di 14-2 e si porta sul +7 (30-37). Corato chiude il secondo quarto con soli undici punti realizzati, mentre Francavilla è letale soprattutto in contropiede e, prima dell’intervallo, incrementa il vantaggio con Leo e Kanturek e vola sul +13 (35-48).

Nel terzo quarto non arriva la reazione dei Verile Boys che addirittura sprofondano sul -19 dopo il canestro di Suraci (45-64) ma hanno la forza di accorciare le distanze nelle ultime azioni del periodo con quattro punti di fila messi a segno da Latella: 53-66 al 30′.

Nei primi minuti di quarto Francavilla sembra condurre agevolmente il match grazie ad un rassicurante margine di vantaggio (60-70), ma non ha fatto i conti con la reazione d’orgoglio della NMC che, trascinata da Latella e Pekic, si porta addirittura sul -4 (68-72), riaprendo una partita che sembrava già finita.

Tuttavia i biancoblu non riescono a completare la rimonta e cadono sotto i colpi di Digiacomo e Kanturek che fissano il punteggio sul 74-81 e permettono a Francavilla di interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive.

NUOVA MATTEOTTI CORATO – BASKET FRANCAVILLA 1963 74 – 81

CORATO: Gatta 9, Latella 23, Pekic 17, Cicivè 14, Martinelli 2, Angarano, Seye 7, Mazzilli 2, Allegretti, Bojang. Coach: Verile.

FRANCAVILLA: Dudik 9, Zaccaria n.e., Madaro, Pesare, Bianco, Kanturek 24, Manigrasso, Leo 13, Digiacomo 10, Suraci 19, Urso 6, Eletto n.e.. Coach: Caforio.

Parziali: 24-21; 35-48; 53-66; 74-81.

Arbitri: Decarlo di Lequile e Agresta di Brindisi.

