Basket B/M, Lions Bisceglie sconfitti da una Jesi implacabile

Nulla da fare per i Lions Bisceglie nel confronto di sabato al PalaDolmen con una Jesi concentratissima e solida. La nona battuta d’arresto interna stagionale dei nerazzurri è frutto dell’eccellente prestazione degli avversari, implacabili nello stroncare sul nascere qualsiasi tentativo di rimonta.

La gara, benché nata sotto i migliori auspici per i Lions, è stata in qualche misura condizionata dall’arbitraggio tutt’altro che casalingo certificato dall’eccessivo squilibrio di alcuni dati: la situazione al termine del terzo quarto era di 20 falli a 11 contro i padroni di casa e 21 tiri liberi a 8 in favore del collettivo marchigiano.

Diversi, specie nei momenti in cui Bisceglie ha provato a risalire la corrente, gli episodi dubbi e penalizzanti nei confronti della squadra di coach Agostino Origlio.

Out Fontana, arruolabile ma non al meglio Rodriguez in casa biscegliese. L’avvio è stato incoraggiante, marchiato a fuoco da due canestri del capitano Dip (4-0). Reazione veemente di Jesi (4-8) e nuovo sussulto nerazzurro (11-8), al quale gli ospiti hanno opposto due triple consecutive (11-14) nel contesto di una gradevole frazione d’apertura.

I canestri di Chiti e Cepic sono valsi il +4 al primo stop programmato (22-18) ma a quel punto Jesi ha confezionato uno 0-12 con Varaschinprotagonista ben imbeccato dai compagni, mostrando un’invidiabile produttività offensiva (30 punti realizzati nel secondo quarto) e prendendo le redini della contesa.

Un’inerzia che il team biscegliese, pur provando, non ha saputo sovvertire, scivolando sul -19 a metà terzo quarto (42-61) per poi ricucire fino al -15 imbattendosi in qualche chiamata arbitrale ingenerosa.

Sull’altro versante la compagine di coach Ghizzinardi, pur priva di Marulli, non ha mai mollato la presa, conducendo la partita fino al termine senza incorrere in pericoli. I 20 assist di squadra dei Lions costituiscono uno spunto positivo, purtroppo mitigato dalle 15 palle perse.

Mercoledì 14 febbraio turno infrasettimanale per i nerazzurri, di scena sul parquet del PalaMaggetti di Roseto.

LIONS BISCEGLIE-JESI 71-88

Lions Bisceglie: Chessari 10, Chiti 18, Turin, Cepic 11, Dip 14, Rodriguez Suppi 11, Abati Tourè 4, Maralossou 3, Divac. N.e.: Fontana, Lanotte. All.: Origlio.

Jesi: Merletto 15, Valentini 3, Rossi 16, Casagrande 12, Tiberti 15, Varaschin 22, Bruno 5, Castillo, Vita Sadi, Carnevale. N.e.: Marulli. All.: Ghizzinardi.

Arbitri: Foschini di Russi (Ravenna) e Ferrara di Ferrara.

Parziali: 22-18, 35-48, 51-67.

Note: usciti per cinque falli Cepic e Divac. Tiri da due: Bisceglie 20/38, Jesi 23/40. Tiri da tre: Bisceglie 6/20, Jesi 8/17. Tiri liberi: Bisceglie 13/16, Jesi 18/27. Rimbalzi: Bisceglie 33, Jesi 32. Assist: Bisceglie 20, Jesi 13.

