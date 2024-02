Basket B/M, CJ Taranto: derby sul parquet di San Severo

Da Taranto di nuovo in viaggio. Ma stavolta nessun grande spostamento Il CJ Basket Taranto torna in trasferta ma lo fa restando in Puglia. Aria di derby per i rossoblu impegnati sul parquet della Allianz San Severo nella ventitreesima giornata, sesta di ritorno, del campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24 girone B. Si gioca domenica con palla a due alle ore 18 con diretta su LnpPass.

Il momento resta delicato in casa CJ Basket Taranto. In campo e fuori. La società continua a lavorare alacremente per far quadrare i conti, la squadra continua a dare il massimo in campo e negli allenamento.

La dimostrazione è arrivata nell’ultimo turno casalingo, sette giorni fa, contro Vicenza al PalaMazzola quando nonostante le rotazioni limitate i ragazzi di coach Cottignoli sono andati vicini alla vittoria ricevendo in cambio gli applausi del pubblico.

Proprio a coloro che in queste settimane stanno facendo piccole e grandi donazioni, dalla serata a Spazioporto all’IBAN dedicato dalla società alla raccolta fondi, tutta la famiglia del CJ Basket Taranto tributa un grosso grazie.

Intanto domenica si torna in campo per un derby che si preannuncia ostico. La Cestistica San Severo, avversario già battuto a domicilio in Supercoppa in preseason, non naviga in buone acque in questo 2024 con 1 sola vittoria a fronte di 4 sconfitte. “Per noi, inizia un trittico di partite in una settimana che, paradossalmente, è quasi una ‘manna dal cielo’ perché ci permette di giocare 5vs5 e di avere un po’ di continuità che, a causa di diverse situazioni, ci manca – le parole di coach Nunzi -. Contro Taranto, stringeremo i denti, come abbiamo sempre fatto fino a questo momento, e andiamo avanti consapevoli che il campionato è ancora molto lungo e queste tre sfide all’orizzonte saranno complesse. Giocheremo contro team che hanno diverse ambizioni e dovremmo essere molto bravi a ‘cambiare pelle’ ogni volta per affrontarle e portarci a casa il maggior numero di punti possibili”.

Sarà lotta dura ma il CJ Taranto cercherà di farsi trovare pronto. Appuntamento dunque domenica 11 febbraio al Palacastellana di San Severo (FG). Arbitri dell’incontro Giambuzzi Umberto di Ortona (CH) e Grieco Cosimo di Matera (MT). Palla a due alle ore 18, diretta LnpPass, servizio in abbonamento. Chi volesse vedere la partita in tv può recarsi c/o il locale Meu Pai in via Massari 15 a Taranto.

Vi ricordiamo inoltre che il CJ Basket Taranto ha messo a disposizione, di chiunque volesse contribuire, il seguente IBAN creato ad hoc per questa iniziativa: IT34P0881715800004000005763presso la Banca BCC di San Marzano di San Giuseppe a Taranto. Il contributo, fiscalmente detraibile, va inquadrato come erogazione liberale a favore di società sportiva dilettantistica da effettuarsi tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). Riepilogando:

IBAN – IT34P0881715800004000005763

Causale da indicare nel bonifico: EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DI CJ

BASKET TARANTO SSD ARL. N. ISCRIZIONE RASD [3021]

La società sin d’ora ringrazia tutti coloro che parteciperanno a questa “sottoscrizione popolare”. L’area marketing del CJ Basket Taranto contatterà i “donatori”, previsti alcuni benefit legati all’ingresso al palazzetto e al merchandising CJ.

SERIE B OLD WILD WEST NAZIONALE GIRONE B 2023/24 – 23a giornata

10/02/2024 18:30 Civitus Allianz Vicenza-LuxArm Lumezzane

10/02/2024 20:30 Pallacanestro Virtus Padova-Logimatic Group Ozzano

10/02/2024 20:30 Lions Bisceglie-General Contractor Jesi

10/02/2024 20:30 Gemini Mestre-OraSì Ravenna

10/02/2024 20:45 Virtus Imola-Liofilchem Roseto

11/02/2024 18:00 Allianz Pazienza San Severo-CJ Basket Taranto

11/02/2024 18:00 Rucker San Vendemiano-Andrea Costa Imola

11/02/2024 18:00 LUX Chieti-Tecnoswitch Ruvo di Puglia

11/02/2024 18:00 Blacks Faenza-Ristopro Fabriano

Classifica

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 36 18-4

Liofilchem Roseto 32 16-6

Rucker San Vendemiano 30 15-7

General Contractor Jesi 28 14-8

Allianz Pazienza San Severo 26 13-9

Ristopro Fabriano 26 13-9

LUX Chieti* 23 12-10

Blacks Faenza 22 11-11

Andrea Costa Imola 22 11-11

Gemini Mestre 20 10-12

OraSì Ravenna 20 10-12

LuxArm Lumezzane 20 10-12

Virtus Imola 20 10-12

Pallacanestro Virtus Padova 18 9-13

Civitus Allianz Vicenza 16 8-14

Lions Bisceglie 14 7-15

Logimatic Group Ozzano 14 7-15

CJ Basket Taranto 8 4-18

*LUX Chieti 1 punto di penalizzazione

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

