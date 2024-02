Basket C/M, Pavimaro Molfetta vince ancora: Apricena dominata

Bissa la vittoria con Corato e ritorna al successo esterno la Pallacanestro Molfetta, che a Cerignola, con Apricena ultima della classe, trova una convincente vittoria (54-82 il finale), l’undicesima nel campionato di Serie C unica.

È una gara, quella valida per il diciassettesimo turno, a senso unico dopo l’intervallo, tra due squadre lontane anni luce: la squadra del presidente Solimini domina grazie all’aggressività difensiva (soli 23 punti subiti durante gli ultimi due periodi di gara) e ad un attacco quasi sempre brillante, guidato magistralmente da Iannelli (19 punti e 8 rimbalzi).

Apricena, fanalino di coda del raggruppamento regionale, non può reggere davanti a un sistema di gioco così solido: a decidere la gara è il parziale del terzo quarto (8-22), la partita inizia e finisce lì.

La cronaca. Sul campo del PalaFamila di Cerignola, coach Gesmundo sceglie Ippedico, Didonna, Chiriatti, Duval e Iannelli. Apricena parte meglio dai blocchi (7-2), ma si spegne dopo pochi minuti. Alla Pavimaro, che ribalta la gara due volte (8-9 di Stella e 10-11 di Ippedico) basta il primo quarto per tracciare il solco: Stella fa 2/2 dalla lunetta, al 10’ è 13-17.

Si riparte e in avvioemerge subito la superiorità ospite: il ciuff di Stella vale il +10 (13-23) che Duval (17 punti) conferma con una delle sue quattro triple dell’incontro (4/11, 36,4%) per il 16-26. I padroni di casa, però, sotto anche di 12 (16-28 e 20-32 di Infante, autore di 13 punti), riemergono dalla fossa nella quale erano precipitati e con un parziale di 11-4 vanno al riposo sotto di 5 lunghezze, 31-36.

Al rientro sul parquet, Molfetta, con una difesa super (appena 8 punti subiti), trova continuità in avati (31-44, tripla di Duval) e con i canestri a grappoli di Iannelli aumenta il divario sino al +17, 33-50. Al resto ci pensa Stella (16 punti) che fa volare la Pavimaro sul +23 (35-58), in assoluto dominio. Alla mezz’ora il punteggio è 39-58. Per Apricena il parziale del terzo quarto (8-22) è quasi una condanna e l’ultimo periodo non fa che confermare il verdetto. Con le stelle di Molfetta quasi tutte sedute e rilassate in panchina, c’è gloria per i vari Kodra, La Macchia, Sasso e Solimini: il suo ultimo tiro libero vale il 58-82 finale.

Il post-gara. I biancorossi festeggiano la seconda vittoria di fila e restano in seconda posizione, in attesa delle altre gare di domenica al termine di una partita in cui «l‘aspetto più importante è stato quello di affrontarla (soprattutto nel terzo quarto) con grande maturità e attenzione – ha detto negli spogliatoi il tecnico Gesmundo –, da squadra matura, per incanalare la sfida in un certo modo».

Sui giovani: «I nostri ragazzi – ha proseguito – sono stati bravi a farsi trovare pronti nei primi due tempi, quando per malattie e problemi di falli sono stati chiamati in causa. Hanno risposto in modo più che concreto e nel finale han fatto vedere anche cose qualitativamente apprezzabili. Ma il plauso va distribuito a tutti, senior e più giovani: sono due settimane che in allenamento è palese l’incremento di attenzione e intensità, ed è questa l’unica via per provare a centrare l’obiettivo play–off”.

Sabato 17 febbraio, intanto, al PalaPoli, arriverà La Scuola Basket Lecce.

A.S.D. Fortitudo Apricena Basket: Ndiaye 8, Kutta 16, Mirando 4, Pistillo 2, Ferrara Ferrara 3, Dedolko 14, Mpeck, Scarponi 5, De Letteriis, D’Annunzio 2, Minutello n.e., Matarese. Allenatore: De Florio.

S.S.D. Pavimaro Molfetta: Caniglia, Ippedico 9, Stella 16, Solimini 1, Chiriatti, Didonna, Duval 17, La Macchia, Kodra 4, Iannelli 19, Infante 13, Sasso 3. Allenatore: Gesmundo.

Arbitri: Tornese (Monteroni) e Solimeo (Lecce).

Parziali: 13-17; 31-36; 39-58; 54-82.

