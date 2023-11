Basket C/M: Pavimaro Molfetta cerca il tris di vittorie con Apricena

«Entusiasmo, voglia di lavorare e giocare a pallacanestro». Giuseppe Ippedico, capitano della Pavimaro Molfetta, ha commentato le prime settimane di allenamento con queste tre indicazioni in vista della sfida interna, sabato, con la Fortitudo Basket Apricena, valida per il quarto turno di serie C unica.

E il menu degli uomini di coach Giovanni Gesmundo sarà quello ancora nelle prossime settimane: «Il lavoro in palestra prosegue molto bene – ha proseguito la guardia biancorossa -, con l’entusiasmo e la voglia che ci contraddistingue».

Quella voglia, unita alla forte determinazione e alla capacità di non mollare mai, che ha permesso ai molfettesi di espugnare al fotofinish Corato: «È stata una vittoria sofferta, ma tanto voluta; nonostante il massimo svantaggio di 15 punti durante la gara – ha detto Ippedico, autore del terzo tempo che ha anticipato il canestro decisivo di Infante -, la squadra non si è mai disunita. Sotto alcuni aspetti, offensivi e difensivi, abbiamo margini di miglioramento e di sicuro le vittorie danno ancor più fiducia e forza al gruppo».

La Pavimaro cerca costanza. C’è un concetto che torna più di qualunque altro alla vigilia della gara interna con Apricena. La parola magica è continuità. Tutto ruota intorno a questo. Una squadra per essere grande deve dare continuità, alle prestazioni e ai risultati. «Per farlo, come ho già detto la scorsa settimana – ha detto il capitano – servirà limare ogni dettaglio per affrontare al meglio qualsiasi gara. Apricnea, poi, verrà a Molfetta con il coltello tra i denti, consapevoli dei loro punti di riferimento all’interno della squadra».

Su tutti, l’ala piccola Scarponi che, dopo A e B dilettanti, è passato a Lucera dove con la Sveva ha vinto, per due anni di fila, il campionato centrando la B. Ma la squadra foggiana, guidata da coach Chetta e reduce dalla prima vittoria stagionale, può contare anche sul centro senegalese Ndiaye, dove ha in C Silver, a Pozzallo, ha realizzato 461 punti, sulla guardia Mirando, ex Barletta in C Silver, e sul play argentino Velardo, riconfermato dopo essere stato uno dei migliori atleti della passata stagione.

Per cercare di ottenere la terza vittoria di fila, però, la Pavimaro avrà bisogno anche dei suoi tifosi: «Siamo molto contenti dell’ottima presenza di pubblico che c’è stata a Corato e so per certo – ha concluso Ippedico – che non mancheranno sabato come in tutte le partite casalinghe». L’obiettivo è quello di proseguire la striscia di risultati utili: l’appuntamento, dunque, è per sabato 4 novembre al PalaPoli. Palla a due fissata alle ore 19.00, apertura cancelli alle ore 18.00. Ticket: 3 euro.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp