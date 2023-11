Basket B/Int: Virtus Molfetta conquista all’overtime la sesta vittoria di fila

Una serata magica quella vissuta giovedì al Pala Poli che ha prodotto una vittoria sofferta che contribuisce ad aumentare l’autostima nel team guidato da Sergio Carolillo e Guido Vittorio.

La DAI Optical Virtus Basket Molfetta conquista all’over time la sesta vittoria consecutiva in questo campionato battendo 81-76 un’ottima Cesistica Benevento e mantenendo la testa della classifica in solitaria con 12 punti. Una partita al cardiopalma con un “sali scendi” continuo di emozioni quasi si fosse a bordo di un ottovolante.

Si può descrivere in questo modo l’ultima giornata di campionato disputata dai biancoazzurri al Pala Poli, nuovamente dinanzi ad un pubblico spettacolare che ha sostenuto la squadra per quasi due ore di partita. A dominare l’intero match è stato l’equilibrio,come dimostrato dal risultato in parità per tre quarti su quattro e il ricorso al tempo supplementare.

L’avvio di partita non è stato sicuramente dei migliori per la Virtus o meglio, verrebbe da dire, probabilmente il peggiore dall’inizio del campionato. Complice un Benevento più concreto e determinato sotto canestro che va subito a + 5 sui biancoazzurri. I primi punti biancoazzurri della serata portano la firma di Sirakov che mette a segno tre liberi su tre. I campani spingono e la Virtus fatica a trovare la via del canestro. Ci prova Aramburu ad accorciare lo svantaggio sul 6-13 per il Benevento e lo fa ancora sulla sirena del primo quarto che gli ospiti si aggiudicano per 11-21. I padroni di casa sono chiamati all’immediata reazione nella seconda frazione di gara per recuperare un -10 che attesta tutte le difficoltà riscontrate in avvio di gara dagli uomini di Carolillo.

Il sussulto dei biancoazzurri arriva grazie al contenimento degli attacchi del Benevento e i punti realizzati da Paglia, Sirakov e Calisi autore di una tripla a metà del secondo quarto. Determinante è anche la successiva tripla realizzata da Mezzina a cui segue nuovamente quella di Calisi che pareggia i conti sul 35-35 e chiude in parità il secondo quarto. La Virtus c’è e si porta per la prima volta anche in vantaggio ad inizio terzo quarto nonostante il continuo fiato sul collo del Benevento sempre a -1 dai biancoazzurri.

Il nuovo vantaggio dei campani di concretizza poco dopo sul 40-42/40-44, ma la Virtus della seconda parte della gara è diversa da quella vista nella fase iniziale. E’ una squadra più reattiva e attenta che riesce a riagguantare il risultato con Stefanini che realizza la tripla del momentaneo 45-44. La Virtus prova la fuga sulla metà del terzo quarto grazie alle realizzazioni di Sirakov e Aramburu, ma il Benevento è sempre lì, ad un passo, e riporta il punteggio sul risultato di parità alla fine del terzo quarto 52-52. Sono sempre i campani ad aprire le marcature nell’ultimo quarto con un nuovo vantaggio di 52-59 sulla Virtus. Formica, Sirakov e Aramburu mantengono i biancoazzurri incollati al Benevento.

I secondi trascorrono e gli ospiti continuano a mantenere il vantaggio di +5. A salire in cattedra sul finire dell’ultimo quarto è Georgi Sirakov che sfodera un finale da grande campione: pareggia i conti sul 72-72 con una tripla da manuale e trascina il Benevento all’over time. Negli ultimi cinque minuti di gara ancora il bulgaro è bravo a guadagnarsi tiri liberi dalla lunetta che realizza puntualmente regalando alla Virtus la sesta vittoria consecutiva. Finisce 81-76 una partita memorabile.

«E’ una Virtus che non ha mai mollato quella vista questa sera – ha commentato l’assistant coach Guido Vittorio – e questo dimostra che caratterialmente la squadra è in forte crescita. Non nego le difficoltà riscontrate contro un’ottima squadra quale è il Benevento, ma siamo stati bravi a reagire con il gruppo, ma anche con i singoli, portando a casa due punti importantissimi». C’ è poco tempo per godersi la vittoria perché il Campionato di Serie B Interregionale metterà di fronte la DAI Optical Virtus Basket Molfetta contro la PromobasketMarigliano già domenica 5 novembre.

DAI Optical Virtus Basket Molfetta Cestistica Benevento

1° quarto 11 21

2° quarto 35 35

3° quarto 52 52

4° quarto 72 72

Supplementare 81 76

DAI Optical Virtus Basket Molfetta: Calisi 13, Aramburu 19, Sirakov 27, Stefanini 9, Formica 6, Donati 2, Paglia 2, Bliujus ne 2, Mezzina 3, Sadreika ne, Sasso ne, Annese ne. All. Carolillo.

Cestistica Benevento: Rianna 2, Quarta 6, Castellitto 0, Spasojevic 14, Jacimovic 3, Ndour 10, Lazzari 10, Ferretti 9, Mercurio ne, Riviezzo ne, Bustamante 22. All. Parrillo.

