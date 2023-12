Basket C/M, NMC Corato di scena a Fasano per confermarsi

Domenica 3 dicembre la Nuova Matteotti Corato sarà impegnata, per l’ottava giornata del campionato di Serie C Unica, in trasferta sul parquet del Basket Fasano, con l’obiettivo di centrare la seconda vittoria consecutiva dopo il bellissimo successo ottenuto contro Matera.

Nella scorsa stagione, la compagine brindisina ha disputato il campionato di Serie D, girone B, classificandosi al primo posto al termine della regular season e conquistando la promozione in Serie C Unica in finale play-off contro il Cus Foggia.

Il roster del Basket Fasano allenato da coach Luigi Serrano può essere definito “a trazione albiceleste” perché nelle sue fila annovera ben tre giocatori di origini argentine: la guardia Joaquin Acuna (21.4 punti a partita), il play 40enne Emiliano Paparella (10.2 punti a partita) e l’ala piccola Santiago Ezequiel Quarone (8.7 punti di partita). Altri punti di riferimento sono sicuramente l’ex Assi Brindisi Fabio Argento (10.0 punti a partita) e l’ex Lecce Danilo Feruglio (11.8 punti per allacciata di scarpe).

La formazione biancoblu occupa l’undicesimo posto in classifica con 4 punti, frutto di 2 vittorie (entrambe in trasferta) e 4 sconfitte, con 421 punti segnati (media di 70.2 punti a partita) e 462 punti subiti (media di 77.0 punti a partita).

La partita andrà in scena domenica 3 dicembre alle ore 18:00 al Palazzetto dello Sport di Fasano e sarà arbitrata dai signori Stanzione di Molfetta e Caposiena di San Severo.

