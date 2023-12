Basket B/Int, Virtus Molfetta cerca la decima vittoria consecutiva

Pronti a invadere anche il Palalosito di Corato per assistere dal vivo all’ultima partita del girone di andata del Campionato di Serie B Interregionale. Solo 15 chilometri separano Molfetta da Corato e non è escluso che il biancoazzurro non riesca a colorare anche il palazzetto di Via Don Albertario a Corato.

Questi sono i presupposti per la sfida in programma domenica 3 dicembre alle ore 18 tra Basket Corato e DAI Optical Virtus Basket Molfetta. I biancoazzurri, nonostante i 6 punti di vantaggio sulla seconda, non hanno alcuna voglia di fermarsi. Vincere e vincere ancora continua ad essere l’imperativo per il team allenato da Sergio Carolillo che, con la dedizione che ormai tutti conoscono, è riuscito a plasmare una squadra sempre più dal DNA e dalla mentalità vincente.

Corato rappresenta l’ultima delle 10 squadre del torneo da affrontare, conoscere e.. battere! Sognare l’undicesima vittoria di fila non è poi così proibitivo da pensare, soprattutto dopo la buona prestazione mostrata contro l’Angri domenica scorsa. Nonostante qualche minuto di blackout tra la fine del terzo e l’inizio dell’ultimo quarto, la Virtus ha condotto magistralmente la gara, mostrando solidità in difesa e concretezza in attacco, con una percentuale di tiri da tre degna della prima della classe.

Entusiasmo da un lato e testa sulle spalle dall’altro: è quanto si evince dall’ambiente biancoazzurro e traspare anche dalle parole di alcuni dei protagonisti. Come Andrea Calisi che alla vigilia dell’ultima gara del girone di andata contro il Corato ha affermato: «Ci aspetta una partita molto dura e fisica, contro un ottimo squadra – ha affermato – e dobbiamo seguire al meglio le indizioni tecnico tattiche dei coach. Quella di domenica scorsa è stata una partita ben giocata nonostante qualche sbavatura di troppo già vista in alcune gare quest’anno. In questo momento non dobbiamo fare l’errore di abbassare la concentrazione perché solo così il trend potrà continuare ad essere positivo».

Soddisfatto per l’andamento della stagione biancoazzurra anche Davide Mezzina che invece ha commentato: «Abbiamo iniziato questa stagione nel migliore dei modi, giocando una pallacanestro solida e, partita dopo partita, stiamo dimostrando quello che questa squadra può fare. Ci aspettavamo di poter far bene in questa stagione, ma va sempre tenuto alto il rendimento. Il Corato è una squadra molto giovane che gioca una pallacanestro veloce e sta facendo molto bene in casa. Dovremo andare lì e giocare come noi sappiamo fare».

Non sarà sicuramente una partita facile quella contro il Basket Corato, attualmente a 14 punti in classifica. Proprio i neroverdi e l’Angri sono le prime due inseguitrici della Virtus in un torneo che si sta rivelando sempre più appassionante. Il Corato è un’altra squadra giovane, a cui piace tanto correre, è dotata, anch’essa, di tanto dinamismo e versatilità.

Servirà la partita perfetta su un campo ostico. Il cammino del Basket Corato è stato molto positivo sinora e non sono poche le “vittime” importanti cadute sotto i colpi di giocatori di livello come Allier, Bellato, Tomcic e Vaulet. Ultima, domenica scorsa, l’Adria Bari.

