Basket C/M, Mesagne: Lecce ultima avversaria del 2023

Dopo la bellissima vittoria casalinga contro l’Apricena, la Proshop Mesagne si rituffa nel campionato per l’ultima gara del 2023. A ospitare i ragazzi di coach Sanchez sarà la Scuola di Basket Lecce, attualmente terza forza del campionato con 12 punti all’attivo, frutto di 6 vittorie ottenute quasi tutte sul parquet amico.

Nel Pala Ventura di Lecce, infatti, la formazione salentina ha percentuali da capogiro con 4 vittorie su altrettanti incontri ed un altissimo quoziente di 1.22 tra punti fatti e subiti.

Mediamente, invece, i ragazzi di coach Leopizzi sono la classica formazione di alta classifica, con buone percentuali offensive (79 pp), ma addirittura ottime performance difensive (65pp), che spesso sono risultate l’arma decisiva negli scontri anche contro avversarie altrettanto accreditate.

L’uomo in più dei leccesi in questo avvio di stagione è stato senza dubbio Juan Manuel Fumaneri, ala piccola argentina di 27 anni, che viaggia con una media punti di oltre 14 pp, sebbene in calo nelle ultime giornate. La formazione leccese, in realtà, vanta un roster piuttosto equilibrato, nel quale tutti segnano con regolarità e tutti partecipano attivamente alle trame offensive.

L’unica pecca degli uomini di Leopizzi, nella prima parte di campionato, è stata una certa alternanza di risultati: alle vittorie fondamentali contro il Matera, l’Altamura o il Barletta, i salentini hanno contrapposto cadute inattese come quelle contro il Francavilla e il Fasano. Proprio contro la formazione brindisina, LSB Lecce ha perso nell’ultimo turno in maniera pesante per 78-53, manifestando enormi difficoltà sia in difesa che in fase realizzativa.

Fischio d’inizio sabato 23 dicembre, ore 18.00, al Pala Ventura di P.zza Palio a Lecce.

