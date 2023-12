Basket B/M, CJ Taranto a Mestre, presidente Cosenza: ‘La squadra è viva’

Una vittoria per festeggiare il Natale e brindare all’anno che verrà col sorriso sulle labbra e con due punti in più in classifica. Questo l’obiettivo del CJ Basket Taranto che dopo due turni di fila in trasferta torna a giocare in casa, al PalaMazzola, contro la Gemini Mestre nel match valido per la sedicesima giornata del campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24, girone B, che sarà anticipata a sabato 23 dicembre con palla a due alle ore 18.

Taranto vuole scrollarsi di dosso due mesi difficili quando oramai siamo a ridosso del Natale e della fine dell’anno. Sarà questo infatti l’ultimo turno del 2023 col campionato che tornerà poi dopo le feste, domenica 7 gennaio.

A dare la carica ai rossoblu ci pensa il presidente Sergio Cosenza tornato in plancia, anche lui vittima di un infortunio nel periodo nero del CJ, ma oramai sulla via del recupero al 100% e pronto da bordo parquet a sostenere i suoi ragazzi: “La squadra è viva, anche se perdiamo non abbiamo mai perso nettamente, nonostante le grandi difficoltà e gli infortuni, 3/4 gare le abbiamo perse negli ultimissimi possessi. I giocatori si stanno comportando bene, nessuno poteva aspettarsi questa sfortuna sul piano degli infortuni, speriamo a gennaio di tornare al completo o quasi”. Queste le parole del presidente in una più ampia intervista rilasciata nel corso di Sabato Sport e in onda sabato, giorno della partita, su Radio Cittadella la radio ufficiale dei rossoblu.

Intanto riguardo il lieve aumento del costo dei biglietti per la singola partita, il CJ Basket Taranto precisa che si tratta di un piccolo adeguamento alla media del costo dei tagliandi a livello nazionale, che indirettamente va a premiare chi ha avuto fiducia nella società facendo l’abbonamento a inizio stagione ma che soprattutto viene compensato dall’innalzamento dell’età di gratuità per i bambini/ragazzi, dai 12 ai 14 anni che non pagheranno il biglietto e del range del “ridotto” allargato fino ai 25 anni sperando di coinvolgere sempre più giovani sugli spalti specialmente in questa giornata prefestiva dive la città torna a riempirsi di universitari fuori sede.

La Gemini Basket Mestre, nata nel 2010, conserva in se le radici della società che ha vissuto un passato glorioso in serie A1 negli anni ‘70/’80. Attualmente occupa metà classifica, 11sima posizione per la precisione, con 14 punti, gli ultimi due conquistati nell’ultimo turno casalingo contro la Virtus Imola andando in pari da inizio stagione con 7 vittorie e 7 sconfitte.

Agli ordini dicoach Ciocca un roster di tutto rispetto con il play Andrea Mazzucchelli, la guardia esperta Marco Perin, l’esterno Fabio Sebastianelli, il classe 96 Edoardo Caversazio ed il centro Giovanni Lenti. A loro si è aggiunto una decima di giorni fa Sven Smajlagic che si è subito presentato bene con 21 a referto contro Imola.

Insomma al PalaMazzola servirà ancora una volta il calore del pubblico per sostenere la squadra. E allora non resta che riempire gli spalti del palazzetto di via Venezia. Palla a due alle ore 18 (si gioca sabato!). Arbitreranno i signori Galluzzo Davide di Brindisi e Palazzo Marco di Campobasso.Diretta LnpPass, servizio in abbonamento, con la telecronaca di Luigi de Luca e il commento tecnico di Fabio Palagiano.

Prevendita biglietti su Liveticket: basta andare sul sito www.liveticket.it per la precisione al link dedicato della pagina dei rossoblu: cliccare sull’evento di domenica quindi completare i vari campi e, una volta acquistato il biglietto, scegliere il modo in cui scaricare il tagliando, via email oppure tramite QR code. Costo del biglietto 9.90 euro compreso dei costi di prevendita; ridotti 5.50 per donne e under 25.

Sabato, invece, giorno della partita, i tagliandi saranno messi in vendita a ridosso del match a partire dalle 17 circa presso il botteghino del PalaMazzola (9 euro il biglietto intero, 5 il ridotto: donne e under 25), ingresso unico da via Venezia. Gli under 14 non pagano se accompagnati da un adulto pagante (rapporto 1:1).

SERIE B NAZIONALE OLD WILD WEST GIRONE B 2023/24 – Programma 16^ giornata

23/12/2023 18:00 CJ Basket Taranto-Gemini Mestre

23/12/2023 18:30 Civitus Allianz Vicenza-OraSì Ravenna

23/12/2023 20:30 Virtus Imola-Pallacanestro Virtus Padova

23/12/2023 20:30 General Contractor Jesi-Ristopro Fabriano

23/12/2023 20:30 Blacks Faenza-Andrea Costa Imola

23/12/2023 20:30 Allianz Pazienza San Severo-Lions Bisceglie

23/12/2023 20:30 LuxArm Lumezzane-Tecnoswitch Ruvo di Puglia

23/12/2023 20:30 Logimatic Group Ozzano-Liofilchem Roseto

23/12/2023 20:30 Rucker San Vendemiano-LUX Chieti

Tutte le gare in diretta streaming per abbonati su LNP PASS

Classifica:

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 26 13-2

Liofilchem Roseto 22 11-4

Rucker San Vendemiano 22 11-4

Allianz Pazienza San Severo 20 10-5

LUX Chieti* 19 10-5

Andrea Costa Imola 18 9-6

Ristopro Fabriano 16 8-7

General Contractor Jesi 16 8-7

OraSì Ravenna 16 8-7

Blacks Faenza 16 8-7

Gemini Mestre 14 7-8

LuxArm Lumezzane 14 7-8

Virtus Imola 10 5-10

Pallacanestro Virtus Padova 10 5-10

Logimatic Group Ozzano 8 4-11

Lions Bisceglie 8 4-11

Civitus Allianz Vicenza 8 4-11

CJ Basket Taranto 6 3-12

*LUX Chieti 1 punto di penalizzazione

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

