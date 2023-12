Basket C/M, NM Corato ospita Castellaneta per l’ultima del 2023

Chiudere in bellezza il 2023 e mettersi alle spalle l’immeritata sconfitta esterna contro Canosa: questo è l’obiettivo della Nuova Matteotti Corato che venerdì 22 dicembre ospita, tra le mura amiche del PalaLosito, per l’ultimo match casalingo del girone d’andata, la Valentino Basket Castellaneta, gara valida per la undicesima giornata del campionato di Serie C Unica.

Nella scorsa stagione, la compagine tarantina ha disputato il campionato di Serie C Gold classificandosi all’ottavo posto in classifica e perdendo la serie play-off contro la Dinamo Brindisi (0-3). L’ultima gara ufficiale tra le due squadre risale al 30 ottobre con la NMC vittoriosa con il risultato di 72-62.

La Valentino Basket Castellaneta ha un’età media di circa 22 anni: le armi più temibili a disposizione di coach Vito Console sono sicuramente l’ala grande croata classe 1992, ex Pavimaro Molfetta, Ivan Begic (top scorer dell’intero campionato con una media di 24.6 punti a partita), la guardia classe 1999, ex Lamezia, Daniel Datuowei (media di 13.7 punti a partita) e il 28enne guardia, ex Dinamo Brindisi, Emanuele Calò (media di 12.3 punti a partita).

La formazione biancorossa occupa attualmente il sesto posto in classifica a quota 10 punti (5 vittorie e 4 sconfitte), con 685 punti segnati (media di 76.1 punti a partita) e 689 punti subiti (media di 76.6 punti a partita). Prima del turno di riposo osservato nello scorso weekend di campionato,Castellaneta ha collezionato ben tre vittorie consecutive contro Fasano, Mesagne e Canosa.

La partita andrà in scena venerdì 22 dicembre alle ore 20:00 al PalaLosito di Corato e sarà arbitrata dai signori Serra di Brindisi e Urso di Ceglie Messapica.

