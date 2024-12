Basket B2/M, Stefano Mineo nuovo allenatore del CJ Taranto

Il CJ Basket Taranto annuncia l’arrivo di Stefano Mineo come nuovo allenatore della prima squadra. Grazie alla disponibilità della consociata Virtus Taranto Gruppo Support_o, il tecnico tarantino torna sulla panchina rossoblù, questa volta come head coach. Mineo ha già diretto il primo allenamento e debutterà sabato prossimo nel derby contro la Dinamo Brindisi, che chiuderà il 2024 per il CJ nel campionato di Serie B Interregionale, girone G.

Una carriera tra giovanili e successi

Allenatore dal 1996, Mineo ha mosso i primi passi con l’Under 13 del Cras Taranto, proseguendo con un decennio nel settore giovanile maschile. Dopo un’esperienza alla Libertas, culminata con la vittoria del campionato di Serie D, è tornato al Cras per altri tre anni. Il passaggio alla Santa Rita gli ha permesso di guidare la squadra dalla Promozione alla Serie C, fino all’approdo alla Virtus Taranto nel 2020. Con il CJ Basket, Mineo ha contribuito a traguardi storici, come le finali di Coppa Italia Nazionali e i playoff per la Serie A2. In questa stagione, oltre al nuovo incarico, Mineo mantiene il ruolo di responsabile tecnico delle giovanili orange, guidando l’Under 17 d’Eccellenza e l’Under 19 Gold, con molti giovani ormai integrati in prima squadra.

Le prime dichiarazioni: “Massima professionalità ed entusiasmo”

Prima di dirigere il primo allenamento, Mineo ha incontrato la squadra con un approccio schietto e motivante. “Ringrazio il presidente Cosenza, il vicepresidente Conversano e il ds Massari per la fiducia, così come la Virtus, Ciccio Stola ed Enzo Festinante, per aver permesso questo doppio incarico. Un saluto speciale va a William Orlando, grande professionista e amico, a cui auguro il meglio”. Consapevole delle difficoltà, Mineo ha le idee chiare: “Non farò proclami, ma darò il massimo per tirare fuori il meglio da questi ragazzi. L’obiettivo è affrontare ogni allenamento e partita con voglia e applicazione”. Infine, un pensiero personale: “Ho sempre accettato le sfide che mi sembravano difficili, e questa non fa eccezione. Voglio portare positività a questo gruppo giovane

