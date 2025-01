Basket B2/M, Monopoli inarrestabile: decima vittoria di fila

La Manelli Basket Monopoli centra la decima vittoria consecutiva, superando il Basket Corato per 86-77. Un successo che consolida il primato in classifica, ma che non avrà peso nella fase “Gold”. L’appuntamento più importante sarà sabato sera, al Pala Del Mauro, contro la Scandone Avellino, seconda a due punti di distanza: uno scontro diretto cruciale per la seconda fase del campionato.

Contro Corato, Monopoli ha dovuto rinunciare a Preira, fermo per infortunio. La vittoria è stata costruita grazie alle prestazioni di Laquintana (23 punti), Spatti (22) e Milosevic (18 punti e 13 rimbalzi, “doppia doppia” per lui). Decisivo il parziale nell’ultimo quarto, che ha permesso ai padroni di casa di chiudere sul +9 dopo una partita molto equilibrata.

Corato parte meglio, chiudendo il primo quarto sul 20-24 grazie a un brillante Giovinazzo (23 punti totali). Monopoli reagisce nel secondo quarto con Laquintana e Milosevic, passando avanti e arrivando all’intervallo sul 43-38. Nella ripresa, il vantaggio della Manelli cresce fino al +13, ma Corato non molla e torna a -1 grazie a Mariani e Cabodevilla. È solo nei minuti finali che Monopoli riesce a chiudere la partita, con un decisivo Laquintana.

Ora, tutte le attenzioni sono rivolte al big match di sabato ad Avellino, dove si deciderà una parte importante della stagione.

Manelli Basket Monopoli-Basket Corato 86-77 (20-24; 43-38; 64-60; 86-77)

Manelli Monopoli: Aguzzoli 3, Laquintana 23, Spatti 22, Feruglio 4, Calisi 6, Vitale 5, Milosevic 18, Formica 5.

Basket Corato: Giovinazzo 23, Cabodevilla 12, Mariani 15, Nonkovic 14, Outtara 6.

Classifica

Monopoli 30

Avellino 28

Bari, Brindisi, Bisceglie 24

Termoli, Molfetta 20

Benevento 18

Canosa 12

Corato 10

Mola 8

Taranto -1

