Basket B2/M, altro derby per CJ Taranto: Orlando, ‘La vittoria ci ha ricaricato’

Un altro derby alle porte per il CJ Basket Taranto, che questa volta si presenta con il morale alto grazie alla prima vittoria stagionale. I rossoblù, reduci dal successo contro Canusium, scenderanno in campo al PalaBalestrazzi giovedì 21 novembre per affrontare la TecnoEleva Adria Bari nella decima giornata del campionato di Serie B Interregionale Girone G, penultima del girone di andata.

La vittoria di sabato scorso ha interrotto una lunga serie negativa per i tarantini, che hanno mostrato una solida prova di squadra. Ora Salerno e compagni puntano a dare continuità al risultato positivo nel derby contro la squadra allenata da coach Console, reduce da una sconfitta contro la capolista Dinamo Brindisi, ma protagonista finora di un buon campionato con 6 vittorie su 9 gare.

Coach Williams Orlando, visibilmente soddisfatto, analizza il momento della sua squadra: “Ci eravamo già avvicinati alla vittoria nelle scorse partite, ma ci è mancata l’esperienza negli ultimi quarti. I tanti problemi fisici hanno influito sulle rotazioni, ma ora stiamo meglio. Contro Canosa abbiamo concesso solo 64 punti, un grande miglioramento in difesa che è stato determinante per il risultato.”

Orlando si proietta poi sulla sfida di Bari: “Affrontiamo una squadra che sta facendo un ottimo campionato e ha obiettivi diversi dai nostri. Per noi è fondamentale continuare a crescere come squadra. Siamo giovani e con poca esperienza a questo livello, ma abbiamo margini di miglioramento, e sono fiducioso che possiamo crescere ancora nella seconda parte della stagione.”

Appuntamento al PalaBalestrazzi di Bari, palla a due alle ore 20:30. Dirigeranno la gara gli arbitri Fabrizio Valaori Farina di Brindisi e Matteo Conforti di Matera.

