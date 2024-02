Basket B/M, San Vendemiano troppo forte per il CJ Taranto

Troppo forte la Rucker San Vendemiano terza forza del campionato per un CJ Basket Taranto già limitato nelle rotazioni e che perde anche Kovachev per un problema muscolare. I rossoblu crollano in Veneto 105-68 alla Zoppas Arena nella ventiquattresima giornata, settima di ritorno, turno infrasettimanale del campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24 girone B.

Eppure Taranto (con soli 5 effettivi a referto oltre ai giovani della Virtus, Pichierri, Montanaro e Gigante) aveva cominciato bene, per non dire alla grande, con un Ambrosin in grande spolvero con 4 triple (finirà a 19 punti con 5/7 dalla distanza). Ma già sul finire del primo quarto la Rucker ha spaccato la partita con un break letale di 14-0 divenuto 19-0 a inizio secondo quarto. Da quel momento in poi non c’è stata più partita con Taranto che ha portato anche Thioune e Reggiani in doppia cifra. Dall’altra parte San Vendemiano bissa i “cento” già raggiunto domenica con Faenza con 5 in doppia cifra.

Coach Cottignoli parte con Ambrosin, Reggiani, Thioune, Casanova e Ragagnin in quintetto. Coach Carrea risponde con Di Emidio, Cacace, Oxilian, Laudoni e Gluditis.

L’inizio gara è nel segno del tiro da tre, praticamente un contest entusiasmante in cui si iscrivono Ambrosin e Gluditis che si sfidano a suon di triple, almeno qui vince Taranto con 4 triple a 3 per il suo giocatore. Il punteggio è invece pari, 15-15. Il CJ mette anche il naso avanti con altre due triple, di Casanova e Reggiani, 18-21 prontamente ribaltato da Laudoni e Cacace. Coach Cottignoli sente puzza di break dei padroni di casa e chiama prontamente timeout ma non riuscirà a fermare l’inezia che ha preso San Vendemiano. Quello di Ragagnin dopo la sospensione resterà l’ultimo canestro ospite fino alla sirena del primo quarto. La Rucker piazza un parziale pesante di 14-0 con Cacace autore di 8 punti, che di fatto indirizza la partita.

A inizio secondo quarto Laudoni e la tripla di Vettori allargano il break a 19-0 e scavano un solco incolmabile tra le due squadre. Reggiani prova a scuotere Taranto con una schiacciata, ma Calbini spegne le velleità tarantino con un paio di triple che lanciano San Vendemiano sul +26. Un’altra tripla, stavolta di Perin firma il massimo vantaggio dei padroni di casa, +27. Prima dell’intervallo Taranto riesce a ritrovare un po’ di energie: Ragagnin, Casanova e Thioune riescono così a ridurre il divario, ma non di molti, per il 61-38 con cui si va al riposo.

Al rientro in campo la partita non cambia. San Vendemiano ci mette poco con Cacace, Oxilia, Laudoni e l’immancabile tripla di Gluditis a scollinare il trentello di vantaggio. Taranto fa enorme fatica, anche un po’ sfiduciata, a trovare la via del canestro. Non così la Rucker che sfiora il +40 prima che i canestri in finale di quarto di Thioune, Ragagnin e i liberi di Casanova riescono a ridurre fino all’84-52.

L’ultimo quarto è semplicemente esercizio fisico utile alle statistiche ma soprattutto serve a Gigante, Montanaro e Pichierri a mettere altri minuti in serie B nelle gambe ed esperienza nella testa. Alla fine il punteggio dice 105-68. Il CJ Basket Taranto, domenica torna a giocare in casa: al PalaMazzola arriva Jesi.

Rucker San Vendemiano – CJ Basket Taranto 105-68

Parziali: 36-23, 25-15, 23-14, 21-16

Rucker San Vendemiano: Kristaps Gluditis 18 (1/3, 5/7), Alberto Cacace 16 (6/7, 1/2), Stefano Laudoni 15 (7/14, 0/2), Tommaso Oxilia 12 (6/8, 0/0), Alberto Chiumenti 11 (3/6, 0/1), Enrico Vettori 9 (1/2, 2/5), Sebastiano Perin 8 (1/1, 2/8), Lorenzo Calbini 8 (1/3, 2/3), Edoardo Di emidio 6 (2/2, 0/2), Riccardo Dalla cia 2 (1/5, 0/0), Elia Gobbo 0 (0/1, 0/1), Mauro Zacchigna 0 (0/0, 0/0).All. Carrea.

CJ Basket Taranto: Matteo Ambrosin 19 (2/5, 5/7), Elhadji Thioune 18 (5/9, 1/1), Francesco Reggiani 14 (4/11, 2/9), Giovanni Ragagnin 10 (2/6, 1/7), Rafael Casanova 7 (1/1, 1/5), Eugenio Gigante 0 (0/1, 0/0), Stefano Pichietti 0 (0/0, 0/0), Francesco Montanaro 0 (0/0, 0/0), Martin Kovachev 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Conte 0 (0/0, 0/0). All. Cottignoli.

Arbitri: Zuccolo Marco di Pordenone e Forni Maria Giulia di Cervia (RA). STAT SV – Tiri liberi: 11 / 14 – Rimbalzi: 51 20 + 31 (Tommaso Oxilia, Alberto Chiumenti 10) – Assist: 27 (Lorenzo Calbini 9). STAT TA – Tiri liberi: 10 / 17 – Rimbalzi: 29 6 + 23 (Elhadji Thioune 10) – Assist: 13 (Francesco Reggiani 5)

Vi ricordiamo inoltre che il CJ Basket Taranto ha messo a disposizione, di chiunque volesse contribuire, il seguente IBAN creato ad hoc per questa iniziativa: IT34P0881715800004000005763presso la Banca BCC di San Marzano di San Giuseppe a Taranto. Il contributo, fiscalmente detraibile, va inquadrato come erogazione liberale a favore di società sportiva dilettantistica da effettuarsi tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). Riepilogando:

IBAN – IT34P0881715800004000005763

Causale da indicare nel bonifico: EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DI CJ

BASKET TARANTO SSD ARL. N. ISCRIZIONE RASD [3021]

La società sin d’ora ringrazia tutti coloro che parteciperanno a questa “sottoscrizione popolare”. L’area marketing del CJ Basket Taranto contatterà i “donatori”, previsti alcuni benefit legati all’ingresso al palazzetto e al merchandising CJ.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author