Basket B/M: CJ Taranto, un osso duro per il turno infrasettimanale

Un osso duro. Il calendario mette in programma un altro turno infrasettimanale in questo inizio di campionato che non conosce sosta. Domani, giovedì 2 novembre, a completare la settima giornata del Girone B di Serie B Nazionale, il CJ Basket Taranto riapre le porte del PalaMazzola per affrontare la Ruker San Vendemmiano. Palla a due alle ore 20. Diretta Lnp Pass.

Taranto arriva alla sfida con i veneti dopo una sconfitta, sempre al PalaMazzola domenica scorsa, con l’Allianz San Severo. Una partita dai diversi aspetti, positivi e negativi, che ha evidenziato ancora una volta, quasi contemporaneamente previ e virtù del roster rossoblu che alterni momenti di grande pallacanestro, con cuore e grinta, ma anche buoni fondamentali e giochi interessanti, a black out, specie in avvio e nei momento decisivi, che vanno ridotti se non eliminati nel percorso di crescita che il gruppo, molto giovane, nelle mani di coach Cottignoli sta facendo dall’inizio della preparazione.

Ne è consapevole coach Mario Cottignoli: “Con San Severo abbiamo pagato le nostre colpe difensive all’inizio dove siamo stati troppo molli permettendo ai loro tiratori di entrare in ritmo, bravi i miei a rientrare in partita, riuscendo anche a mettere il naso avanti ad un cento punto ma nei momenti decisivi ci è mancato quel qualcosa in più, una palla persa in meno, una difesa più lucida così come in attacco, per questo dobbiamo imparare a gestire meglio alcuni momenti della partita, e dobbiamo farlo già a cominciare da giovedì contro San Vendemmiano”.

Di certo non sarà facile superare lo scoglio Rucker che così come San Severo è una delle formazioni più accreditate di questa serie B, girone B. Peraltro i veneti saranno a caccia di pronto riscatto dopo aver perso domenica scorsa all’overtime a Imola.

La squadra di Michele Carrea ha un roster di grandissimo spessore, con un centro, Chiumenti, di grande esperienza, ali e pivot capaci di giocare sia sotto che lontano da canestro, tre giocatori con punti nelle mani come Gluditis, Cacace e Calbini e giovani interessanti come Zacchigna, classe 2004.

Quindi non resta che riempire il PalaMazzola. Biglietti sulla piattaforma dedicata di Liveticket in prevendita, oppure giovedì, a partire dalle 19 circa presso il botteghino del PalaMazzola, unico ingresso da via Venezia: biglietto intero 7 euro, ridotto 4 per donne e under 22. Gli under 12 non pagano se accompagnati da un adulto pagante (rapporto 1:1).

Palla a due alle ore 20, arbitrano i signori Bernassola Andrea e Servillo Federica di Roma. Diretta LnpPass, servizio in abbonamento, con la telecronaca di Luigi de Luca e il commento tecnico di Fabio Palagiano.

SERIE B NAZIONALE OLD WILD WEST GIRONE B 2023/24 – 7^ giornata

01/11/2023 18:00 Pallacanestro Virtus Padova-Gemini Mestre

01/11/2023 18:00 Andrea Costa Imola-LUX Chieti

01/11/2023 18:00 LuxArm Lumezzane-General Contractor Jesi

01/11/2023 18:00 Tecnoswitch Ruvo di Puglia-OraSì Ravenna

01/11/2023 18:00 Ristopro Fabriano-Virtus Imola

01/11/2023 18:00 Blacks Faenza-Logimatic Group Ozzano

01/11/2023 18:00 Lions Bisceglie-Liofilchem Roseto

01/11/2023 18:00 Civitus Allianz Vicenza-Allianz Pazienza San Severo

02/11/2023 20:00 CJ Basket Taranto-Rucker San Vendemiano

Tutte le gare in diretta streaming per abbonati su LNP PASS

Classifica:

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 12 6-0

Allianz Pazienza San Severo 10 5-1

Gemini Mestre 8 4-2

Ristopro Fabriano 8 4-2

Liofilchem Roseto 8 4-2

Rucker San Vendemiano 8 4-2

LuxArm Lumezzane 6 3-1

LUX Chieti 6 3-3

OraSì Ravenna 6 3-3

Pallacanestro Virtus Padova 4 2-3

Blacks Faenza 4 2-3

Virtus Imola 4 2-4

General Contractor Jesi 4 2-4

Lions Bisceglie 4 2-4

CJ Basket Taranto 4 2-4

Andrea Costa Imola 4 2-4

Logimatic Group Ozzano 2 1-5

Civitus Allianz Vicenza 2 1-5

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte.

